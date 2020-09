Solide Michael van Gerwen verder in Duitsland

Tegen Steve Lennon kwam de nummer een van de wereld met 2-1 achter, maar vijf legs later was de zege binnen: 6-2. Met bijna 100 gemiddeld en 55 procent geraakte dubbels was weinig mis. In de achtste finales neemt Van Gerwen het zondagmiddag op tegen good-old Mervyn King, die won van Jermaine Wattimena.

Vorig weekeinde slaagde Van Gerwen er niet om zijn titel bij de World Series of Darts Finals te prolongeren. Mighty Mike verloor in de tweede ronde van Glen Durrant (6-4).

Ook Danny Noppert haalde de laatste zestien in Hildesheim. De Fries krijgt te maken met Max Hopp nadat hij voormalig wereldkampioen Adrian Lewis uit het toernooi kegelde: 6-2.