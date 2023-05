Premium Het beste van De Telegraaf

Cambuur boosheid ver voorbij: ’Alarmbel die niet is afgegaan’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

De spelers van Cambuur lopen gedesillusioneerd van het veld. Ⓒ ANP/HH

LEEUWARDEN - Degraderen is vaak hartverscheurend. Er zijn tranen van pijn en ongeloof, na dat laatste allesbeslissende duel waarin het opnieuw allemaal niet genoeg is gebleken. Bij SC Cambuur was het zaterdagavond tegen FC Utrecht anders (0-3). Alsof het al weken op dat vreselijk slechte examencijfer wachtte, wetend dat het gezakt was. En ook niet op een paar tienden. Er was berusting en cynisme, maar ook trots in het Cambuur-stadion. Gevoed door het karakteristieke van de club waar men van houdt.