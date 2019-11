Sport kort: Toernooizege Rus in Roemenië

Tennis: Rus pakt titel in Roemenië

21.16 uur: Arantxa Rus heeft opnieuw een toernooi op ITF-niveau gewonnen. In de finale was Rus te sterk voor de Roemeense Irina Fetecau. Ze won in twee sets: 6-3 6-2. Voor Rus, de nummer 99 op de wereldranglijst, was het al haar negende toernooizege van dit jaar.

Robert Muhren Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Cambuur rekent af met Almere City

19.02 uur: SC Cambuur heeft zich voor eigen publiek niet laten verrassen door middenmoter Almere City. De Friese ploeg zegevierde met 3-1. Jamie Jacobs kwam twee keer tot scoren voor de thuisclub. Hij staat nu op negen competitiedoelpunten dit seizoen. Robert Mühren opende na een kwartier de score voor Cambuur. Het was zijn twaalfde competitietreffer. Een kwartier voor tijd haalde Shayon Harrison namens de bezoekers de nul van het scorebord.

Cambuur, dat al twaalf duels op rij ongeslagen is in de Keuken Kampioen Divisie, leidt met 33 punten. Nummer 2 De Graafschap heeft drie punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

Lars van Meijel Ⓒ Henk Seppen

Golf: Van Meijel op koers voor tourkaart

17.24 uur: Lars van Meijel ligt goed op koers voor een speelkaart op de Europese Tour volgend jaar. De 25-jarige Brabander staat halverwege het finale kwalificatietoernooi (qualifying school) in het Spaanse Tarragona op de tweede plaats met een totaalscore van 10 onder par. Alleen de Deen Benjamin Poke staat er met -12 beter voor.

Er zijn drie ronden gespeeld in de finale van de qualifying school. De top-25 na zes ronden verdient een speelkaart voor het hoogste profniveau. Als Van Meijel slaagt, wordt hij de derde Nederlander op de Europese Tour met Joost Luiten en Darius van Driel.

Veldrijden: Worst weer succesvol

14.54 uur: Een dag na haar wereldbekerzege in Tabor heeft veldrijdster Annemarie Worst ook de Frandriencross in het Belgische Hamme gewonnen. Het was de tweede wedstrijd om de DVV-trofee. Worst reed vrijwel de hele wedstrijd voorop in een groepje van vier. In de slotronde reed ze weg bij haar concurrentes van wie de Belgische wereldkampioene Sanne Cant als tweede finishte.

De Rotterdamse Ceylin del Carmen Alvarado werd derde, net voor haar landgenote Yara Kastelijn, de leidster in het klassement na twee wedstrijden.

Marathonlopen: Gidey verpulvert wereldrecord 15 km

14.08 uur: De Ethiopische atlete Letesenbet Gidey heeft in de Zevenheuvelenloop het wereldrecord op de 15 kilometer verbeterd. De 21-jarige Ethiopische kwam op het parcours in Nijmegen tot 44.20 minuten. Ze was daarmee veel sneller dan de 45.37 die Joyciline Jepkosgei in 2017 in Praag liep.

Gidey pakte op de WK atletiek dit najaar in Doha zilver op de 10.000 meter. Ze moest toen alleen de Nederlandse Sifan Hassan voor laten.

Bij de mannen ging de zege naar Stephen Kissa uit Oeganda. De 23-jarige atleet finishte in 41.49 minuten en bleef daarmee de Keniaan Edwin Kiptoo nipt voor. De Keniaan Moses Koech werd derde.

Luca Waldschmidt Ⓒ BSR Agency

Zware blessure Duits international Waldschmidt

13.15 uur De Duitse international Luca Waldschmidt heeft meerdere ernstige blessures opgelopen bij de EK-kwalificatiewedstrijd van Duitsland zaterdag tegen Wit-Rusland (4-0). De ingevallen aanvaller kwam in de slotfase in botsing met doelman Aleksandr Gutor en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De Duitse voetbalbond DFB meldde zondag dat Waldschmidt een fractuur in het gezicht heeft opgelopen met een hersenschudding en een blessure aan zijn rechterknie en -enkel.

Waldschmidt speelde tegen Wit-Rusland zijn derde interland.

James Harden (13) controleert de bal. Ⓒ USA TODAY Sports

Harden leidt Houston Rockets naar tiende zege

08.00 uur Basketballer James Harden heeft Houston Rockets met 49 punten naar de tiende zege in het NBA-seizoen geleid. De Minnesota Timberwolves werden met 125-105 verslagen. In een team dat geplaagd wordt door blessures is Harden de grote uitzondering. Hij vestigde tegen de Timberwolves een carrière-record van 41 schoten en trof met acht van de 22 driepunters.

Houston is in de Western Conference net als LA Lakers op tien zeges gekomen, maar heeft met drie nederlagen een keer vaker verloren.