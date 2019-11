Sport kort: Vier zware blessures voor Duits international

Zware blessure Duits international Waldschmidt

13.15 uur De Duitse international Luca Waldschmidt heeft meerdere ernstige blessures opgelopen bij de EK-kwalificatiewedstrijd van Duitsland zaterdag tegen Wit-Rusland (4-0). De ingevallen aanvaller kwam in de slotfase in botsing met doelman Aleksandr Gutor en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De Duitse voetbalbond DFB meldde zondag dat Waldschmidt een fractuur in het gezicht heeft opgelopen met een hersenschudding en een blessure aan zijn rechterknie en -enkel.

Waldschmidt speelde tegen Wit-Rusland zijn derde interland.

James Harden (13) controleert de bal. Ⓒ USA TODAY Sports

Harden leidt Houston Rockets naar tiende zege

08.00 uur Basketballer James Harden heeft Houston Rockets met 49 punten naar de tiende zege in het NBA-seizoen geleid. De Minnesota Timberwolves werden met 125-105 verslagen. In een team dat geplaagd wordt door blessures is Harden de grote uitzondering. Hij vestigde tegen de Timberwolves een carrière-record van 41 schoten en trof met acht van de 22 driepunters.

Houston is in de Western Conference net als LA Lakers op tien zeges gekomen, maar heeft met drie nederlagen een keer vaker verloren.