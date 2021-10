Peter Bosz: ’Ajax is echt groot in de wereld’

„We troffen ook Villarreal. Hun coach, Unai Emery, dacht volgens mij dat ik Erik ten Hag was. Hij begon namelijk over die laatste minuut tegen Tottenham Hotspur. Toen heb ik maar gezegd dat ik die trainer was die de Europa League-finale haalde, enkele jaren ervoor…”

Dat hij al na een jaar vertrok uit Amsterdam, omdat er een onwerkbare situatie was ontstaan met enkele mensen binnen zijn technische staf, ziet hij niet als een litteken. „Zo sta ik helemaal niet in het leven. Ik probeer altijd te leren en ga dan weer door. Maar geloof me, Ajax is echt groot in de wereld. Als je hoort hoe al die mensen praten over de club, zegt dat genoeg.”