Hockeyers lijden eerste nederlaag onder recordcoach Jeroen Delmee

Tweekeer achter elkaar winnen van Duitsers ín Duitsland was misschien ook wel teveel gevraagd voor de hockeyploeg. Twintig jaar geleden, tijdens de Champions Trophy in Keulen, slaagde Nederland er voor de laatste keer in. De Oranje-mannen kennen dan ook een negatieve balans tegen de oosterburen: van de 213 ontmoetingen werden er 90 verloren en 64 gewonnen. Ondanks de nederlaag behoudt Oranje de koppositie in de Pro League.

De gretigheid spatte er in het Stadion Am Pfeilshof aanvankelijk vanaf bij Oranje in de openingsfase, in de tweede wedstrijd in Hamburg spelend in het blauw. Het energieke turbohockey is het handelsmerk van het nieuwe Oranje, dat op de Olympische Spelen onder de vorige bondscoach Max Caldas al geruime tijd over de houdbaarheidsdatum was.

Stormachtige ontwikkeling

Zo kon het gebeuren dat de gasten al in de derde minuut de score openden, op een wijze die de ogen streelde. Het bijna pesterige lubje van Thierry Brinkman over Martin Zwicker en Ludwig Moritz bereikte Koen Bijen, die de bal na een perfecte aanname met zijn backhand binnen hamerde: 0-1.

Bijen, speler van Den Bosch, is één van die nieuwelingen die een stormachtige ontwikkeling doormaakt in de internationale arena. De 23-jarige spits maakte in zijn elfde interland al weer zijn zesde interlandgoal, prachtige cijfers voor een neo-international.

Duits overwicht

Tijmen Reijenga is een andere surprise in het frisse keurkorps van Delmee, zelf goed voor 401 caps. De technicus die deze zomer Den Bosch verruilt voor Oranje-Rood, is een alleskunner die bovendien een enorme versnelling in zijn niet al te lange ‘pootjes’ heeft zitten. Zo lanceerde Reijenga in het tweede kwart na een indrukwekkende rush Tjep Hoedemakers, die net te weinig tijd en ruimte kreeg om het vizier te finetunen.

Koen Bijen Ⓒ ANP/HH

Het tweede kwart kenmerkte zich door een Duits veldoverwicht en een grote kans van Mats Grambusch, die van dichtbij naast schoot nadat Tim Swaen de Duitse captain uit het oog was verloren. Daar kwam Nederland en met name Bloemendaler Swaen goed weg.

‘Danke schön’

Na de rust was Oranje al weer snel in de Duitse cirkel te vinden en miste Bijen een enorme kans op zijn zevende interlandgoal, maar schoot gehaast naast. Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak, veroorzaakt door slap verdedigen. De Mol reageerde traag op een Duitse pass en Derck de Vilder liep niet mee met de mee naar voren getogen verdediger Moritz Ludwig. Die zei danke schön: 1-1.

Duitsland werd zienderogen sterker. Halverwege het derde kwart werden de gasten, niet geheel ten onrechte, op een 2-1 achterstand gezet. Net als een dag eerder kwam Oranje door te snel uitlopen bij het verdedigen van een strafcorner (Hoedemakers) met een man minder te staan. En dat is schreeuwen om problemen. Marco Miltkaus werkte de variant glijdend binnen: 2-1.

Kaartenhuis

De Duitsers deden verwoede pogingen om Oranje de genadeklap toe te brengen, kregen veel strafcorners maar wisten die niet te verzilveren. Maar duidelijk was dat het Nederlands elftal wankelde zoals het in de eerdere twaalf wedstrijden onder Delmee nog niet had gedaan. Toch had het net zo makkelijk 2-2 kunnen staan, nadat Thijs van Dam vlak voor het einde van het derde kwart een vuurpijl over het Duitse doel schoot.

In het vierde kwart gaf Pirmin Blaak de Duitsers de derde treffer cadeau. Nadat de zesde strafcorner was afgeslagen, pushte Niklas Bosserhoff vanaf de cirkelrand raak. Blaak dacht dat de inzet van buiten de cirkel was ingezet en liet de bal gaan, maar dat bleek geen al te beste inschatting: 3-1. Twee minuten later stortte Oranje helemaal als een kaartenhuis in elkaar en vergrootte Constantin Staib de marge: 4-1.