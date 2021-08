Sport Kort: Jeffrey Herlings tweede in GP van België

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcrosser Herlings eindigt als tweede in GP van België

17:25 uur Motorcrosser Jeffrey Herlings is bij de Grote Prijs van België op de tweede plaats geëindigd. De KTM-coureur, amper hersteld van een schouderblessure, won in Lommel de eerste manche en kwam in de tweede manche als vijfde over de finish.

Herlings moest in de eindstand alleen Romain Febvre voor zich dulden. De Fransman won de tweede manche nadat hij in de eerste op de tweede plek was geëindigd. Pauls Jonass belandde in de eindklassement van de Grand Prix op de derde plaats.

In de WK-stand bleef titelhouder Tim Gajser aan de leiding. De Sloveen kwam in België na twee manches niet verder dan de zesde plek. Herlings, die vorige week door zijn blessure de Grote Prijs van Tsjechië miste, heeft als nummer vijf een achterstand van 42 punten op Gajser.

Glenn Coldenhoff finishte in Lommel als negende en dertiende. Hij staat in de WK-stand op de zevende plek. Calvin Vlaanderen neemt in het klassement de twaalfde plaats in en Brian Bogers bezet de veertiende positie.

Sjevtsjenko stopt als bondscoach Oekraïne

17:20 uur Andrej Sjevtsjenko vertrekt als bondscoach van het Oekraïens voetbalelftal, in de groepsfase van het EK een van de tegenstanders van Oranje. De oud-international maakte het afscheid bekend op Instagram. Hij liet weten dat zijn contract nu is afgelopen en dat het mooi is geweest.

Sjevtsjenko kwam in 2016 in dienst vóór de start van de kwalificatie voor het WK van 2018. De voormalige speler van onder meer Dinamo Kiev, AC Milan en Chelsea liet weten dat het voor hem en zijn technische staf hard werken is geweest, maar dat ze hebben aangetoond dat Oekraïne in staat is modern voetbal te spelen en er alle hoop is voor de toekomst. „We hebben laten zien dat ons voetbal competitief, productief en boeiend kan zijn.”