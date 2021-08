Sport Kort: Rafael Nadal maakt rentree na blessureleed aan voet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Rafael Nadal maakt rentree na blessureleed aan voet

20:16 uur Rafael Nadal keert deze week in Washington terug op de tennisbaan na twee maanden blessureleed aan zijn voet. Hij probeert in de aanloop naar de US Open, die eind augustus begint, weer topvorm op te bouwen. De twintigvoudig Grandslamwinnaar (35), maakt woensdag zijn rentree in de Amerikaanse hoofdstad in het ATP-toernooi op hardcourt.

"Ik moet weer op een competitief niveau komen. Ik hoop dat in Washington te kunnen vinden. Zo niet, dan hopelijk in de weken daarna. Ik voel me redelijk goed, heb thuis de conditie op peil gehouden, maar heb wedstrijdritme nodig", zei hij zondag tegen persbureau AFP.

De nummer drie van de wereld Nadal sloeg Wimbledon en de Olympische Spelen in Tokio over. Hij nam drie weken vrijaf om te genezen nadat hij in een halve finale van het Franse Open op Roland Garros had verloren van Djokovic.

"Mijn lichaam heeft voor mij beslist. Als ik zou moeten kiezen, had ik op Wimbledon en aan de Olympische Spelen deelgenomen, maar ik had problemen met mijn voet. Ik moest drie weken stoppen met tennissen. Toen ik de kalender zag, zag ik Washington als mijn doel en hier ben ik. Wimbledon missen was juiste beslissing," zei Nadal.

Nadal, die net als Novak Djokovic en Roger Federer op zoek is naar de 21e grandslamtitel, heeft de afgelopen maand besteed aan het opbouwen van zijn conditie, maar mist vier weken voor het US Open nog wedstrijdritme.

Golfer Van Driel eindigt op gedeelde 7e plaats in Noord-Ierland

19:06 uur De Nederlandse golfer Darius van Driel is bij het World Invitational in Noord-Ierland op de gedeelde zevende plaats geëindigd. Hij kon op de laatste dag zijn indrukwekkende opmars in het klassement niet succesvol afronden. Na twee ronden van 65 slagen had hij voor zijn laatste omloop 70 slagen (par) nodig, evenveel als in zijn eerste rondgang langs de achttien holes.

Van Driel begon aan de slotdag als de nummer 4 van het klassement. Hij startte met een dubbele bogey op de eerste hole, maar liet daarna geen slagen meer liggen. Dankzij twee birdies kwam hij voor de ronde op par uit en eindigde hij met drie andere spelers op een totaal van 270 (-10).

De Engelsman Daniel Gavins (30) won het toernooi met een score van 267 slagen. Het was zijn eerste eindzege op de Europese Tour.

Motorcrosser Herlings eindigt als tweede in GP van België

17:25 uur Motorcrosser Jeffrey Herlings is bij de Grote Prijs van België op de tweede plaats geëindigd. De KTM-coureur, amper hersteld van een schouderblessure, won in Lommel de eerste manche en kwam in de tweede manche als vijfde over de finish.

Herlings moest in de eindstand alleen Romain Febvre voor zich dulden. De Fransman won de tweede manche nadat hij in de eerste op de tweede plek was geëindigd. Pauls Jonass belandde in de eindklassement van de Grand Prix op de derde plaats.

In de WK-stand bleef titelhouder Tim Gajser aan de leiding. De Sloveen kwam in België na twee manches niet verder dan de zesde plek. Herlings, die vorige week door zijn blessure de Grote Prijs van Tsjechië miste, heeft als nummer vijf een achterstand van 42 punten op Gajser.

Glenn Coldenhoff finishte in Lommel als negende en dertiende. Hij staat in de WK-stand op de zevende plek. Calvin Vlaanderen neemt in het klassement de twaalfde plaats in en Brian Bogers bezet de veertiende positie.

Sjevtsjenko stopt als bondscoach Oekraïne

17:20 uur Andrej Sjevtsjenko vertrekt als bondscoach van het Oekraïens voetbalelftal, in de groepsfase van het EK een van de tegenstanders van Oranje. De oud-international maakte het afscheid bekend op Instagram. Hij liet weten dat zijn contract nu is afgelopen en dat het mooi is geweest.

Sjevtsjenko kwam in 2016 in dienst vóór de start van de kwalificatie voor het WK van 2018. De voormalige speler van onder meer Dinamo Kiev, AC Milan en Chelsea liet weten dat het voor hem en zijn technische staf hard werken is geweest, maar dat ze hebben aangetoond dat Oekraïne in staat is modern voetbal te spelen en er alle hoop is voor de toekomst. „We hebben laten zien dat ons voetbal competitief, productief en boeiend kan zijn.”