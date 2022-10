Messi: ’WK 2022 mijn laatste wereldkampioenschap’

„Of dit mijn laatste WK is? Ja, zeker”, verklaarde de 35-jarige Argentijnse stervoetballer tegenover streamingsdienst Star+. „Ik voel me fysiek wel goed. In tegenstelling tot vorig jaar had ik een goede voorbereiding op het seizoen. Ik tel de dagen af naar het WK. Ik wil graag dat het snel begint en ben benieuwd wat er gaat gebeuren in mijn laatste WK.”

Messi, die zeven keer werd uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld, wist met Argentinië nooit de hoofdprijs op het WK te grijpen. Hij speelde in 2014 zijn enige finale, maar verloor toen met 1-0 van Duitsland.

Messi laat dit seizoen zien dat Argentinië nog een keer mag hopen op een wereldtitel met de publiekslieveling. De aanvaller van Paris Saint-Germain scoorde vijf keer in zeven competitiewedstrijden en vond twee keer het net in drie Champions League-duels.