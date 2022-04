Danjuma schittert tegen Cillessen, bekerfinales voor De Vrij en Flekken

Danjuma opende in de 10e minuut de score uit een strafschop. Enkele minuten later passeerde hij Cillessen opnieuw. De 25-jarige aanvaller, doorgebroken bij NEC, voerde zijn totaal dit seizoen in La Liga op naar tien doelpunten.

Danjuma werd 20 minuten voor tijd gewisseld. Villarreal bereikte vorige week de halve finales van de Champions League door Bayern München uit te schakelen en treft nu Liverpool. In Spanje staat de ploeg van trainer Unai Emery op de zevende plaats. Valencia, dat de tiende plek inneemt, speelt zaterdag in Sevilla de Spaanse bekerfinale tegen Real Betis.

Inter na zege op Milan naar bekerfinale

Lautaro Martínez heeft Internazionale naar de finale van het Italiaanse bekertoernooi geleid. De Argentijnse aanvaller maakte de eerste twee doelpunten in de return tegen stadgenoot AC Milan: 3-0. Het eerste duel in de halve finales, begin vorige maand, was in 0-0 geëindigd.

Martínez volleerde al in de 3e minuut de 1-0 binnen. Kort voor rust maakte de nummer 10 zijn tweede met een stiftje over de keeper van Milan. Invaller Robin Gosens, oud-speler van FC Dordrecht, Vitesse en Heracles Almelo, tikte in de slotfase het derde doelpunt binnen. Een kwartier daarvoor was de aansluitingstreffer van Ismaël Bennacer afgekeurd, omdat uit tv-beelden van de VAR bleek dat een ploeggenoot daarbij hinderlijk buitenspel stond.

Lautaro Martinez was de grote man bij Inter. Ⓒ ANP/HH

Bij Inter deed Stefan de Vrij de hele wedstrijd mee. Denzel Dumfries bleef op de bank. In de Serie A heeft Inter 2 punten achterstand op koploper Milan, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. In de bekerfinale treft de blauw-zwarte formatie Juventus of Fiorentina. Juventus, de club van Matthijs de Ligt, verdedigt woensdag in de return voor eigen publiek een voorsprong van 1-0.

Flekken met Freiburg naar Duitse bekerfinale

Doelman Mark Flekken heeft met SC Freiburg de finale van het Duitse bekertoernooi bereikt. De ploeg van de Oranje-international won in de halve finales met 3-1 bij Hamburger SV, via doelpunten in de eerste helft van Nils Petersen, Nicolas Höfler en Vincenzo Grifo (strafschop). Bij tweedeklasser HSV, dat in de slotfase nog iets terug deed, werd de Nederlandse jeugdinternational Ludovit Reis (ex-FC Groningen) na bijna 70 minuten gewisseld.

De finale van het toernooi om de DFB-Pokal is op zaterdag 21 mei in het Olympiastadion in Berlijn. Freiburg treft dan de winnaar van het duel tussen RB Leipzig en 1. FC Union Berlin. Die clubs nemen het woensdagavond tegen elkaar op.

SC Freiburg won nog nooit een grote prijs. De club werd wel vier keer kampioen van de tweede Bundesliga, voor het laatst in 2016. De ploeg van doelman Flekken staat nu in de hoogste afdeling op de vijfde plaats en heeft zelfs uitzicht op een plek in de Champions League. Freiburg moet dan in de top 4 eindigen.

Bondscoach Louis van Gaal is gecharmeerd van de 28-jarige Flekken, die in de laatste twee interlands van het Nederlands elftal onder de lat stond.