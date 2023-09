Geoffrey Soupe stunt met zege in Vuelta, Thymen Arensman geeft op na harde val in finale

Na de zware klassementsdag van donderdag volgde lang een vrij geschiedenisloze rit. De Spanjaarden José Herrada (Cofidis) en Ander Okamika (Burgos-BH) zorgden voor de vlucht van de dag, maar waren bij voorbaat eigenlijk al kansloos, dit was een etappe voor de sprinters.

Bij de enige tussensprint van de dag was het duo dan ook alweer gegrepen. Dit zorgde ervoor dat de attente Jonas Vingegaard twee seconden bonificatie kon meepikken.

Vervolgens begon de voorbereiding op de massasprint. Op 10 kilometer van de meet was er nog wel een valpartij met onder anderen Sepp Kuss. De ritwinnaar van donderdag en de nummer twee in het algemeen klassement kon zijn weg snel vervolgen en sloot op tijd weer aan. Ook Jetse Bol lag erbij en kon weer door. Een paar minuten later was er een val met meer schade, waarbij Thymen Arensman het grootste slachtoffer was. Hij bleef lang op het asfalt liggen en werd per ambulance afgevoerd.

Arensman stond 24e in het algemeen klassement. Hij had 5.10 minuten achterstand op de klassementsleider Lenny Martinez. Nu zit zijn Ronde van Spanje er dus door de crash op.

In het peloton was het sowieso chaos troef. Ook het treintje van topfavoriet Kaden Groves liep niet goed en Soupe profiteerde. Hij troefde Orluis Aular af en bezorgde TotalEnergies een geweldig succes.

Van Anrooij wint Ronde van de Toekomst

Shirin van Anrooij heeft de Ronde van de Toekomst op haar naam geschreven. De 21-jarige Nederlandse won de vijfde en laatste etappe van Saint-Gervais Mont Blanc naar Sainte-Foy-Tarentaise. Ze bleef met een solo na 98,3 kilometer de Britse Anna Shackley en de Zwitserse Petra Stiasny meer dan 2 minuten voor en won daarmee ook het algemeen klassement.

Van Anrooij begon aan de slotetappe op de derde plaats in het klassement met 19 seconden achterstand op de Duitse Antonia Niedermaier. Die achterstand maakte ze met haar solo ruimschoots goed. Shackley werd op 2.15 minuut tweede, de Italiaanse Gaia Realini op 3.50 minuten derde. Fem van Empel werd vijfde in de slotetappe en zesde in het algemeen klassement.

Voor Van Anrooij is het de tweede zege dit seizoen. Ze won in maart de Trofeo Alfredo Binda uit de WorldTour voor vrouwen.

De eerste editie van de Ronde van de Toekomst voor vrouwen telde vijf etappes. De rittenkoers werd gereden met nationale teams. Van Empel won eerder de derde etappe.