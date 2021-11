Diogo Jota moet FIFA 22-toernooi afbreken om met Liverpool mee te doen

Dat Jota een begenadigd FIFA-speler is, is een publiek geheim. Vorig jaar in april won de aanvaller het ’ePremier League Invitational Tournament’ door in de finale ploegmaat Trent Alexander-Arnold te verslaan. En toen hij in februari geblesseerd thuis zat, werd hij de nummer één op de online FIFA-ranglijst.

Ook zaterdag verkeerde Jota in uitstekende doen in de virtuele wereld, maar in de vierde ronde gaf er hij de brui aan. Dat hij moest starten bij Liverpool, was natuurlijk een prima excuus. Zijn tegenstander kon het amper geloven en deelde het privébericht van Jota op Twitter.

Jota trok de goede virtuele vorm gelukkig door op het veld. Met twee goals was hij goud waard voor Liverpool in de 4-0 zege op Southampton. Na zijn eerste doelpunt pakte hij bovendien uit met een viering die verwees naar ’FIFA 22’.

Bron: Het Nieuwsblad