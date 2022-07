Premium Het beste van De Telegraaf

PSV komt in laatste oefenduel met Real Betis Sevilla maar moeizaam aan de bal Vooral de winst telt voor Ruud van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy te midden van zijn spelers: „Het is heerlijk om het laatste duel van de oefencampagne te winnen.” Ⓒ ANP / ANP

EINDHOVEN - Normaal gaat het bij een oefenwedstrijd minder om het resultaat, maar staat de uitvoering voorop. Trainer Ruud van Nistelrooy draaide het na de 2-1 winst op Real Betis Sevilla voor één keer om en koesterde de zege. „Het belangrijkste is de winst. Het is heerlijk om het laatste duel van de oefencampagne te winnen”, zei hij in de aanloop naar de Johan Cruijffschaal, de dubbel met AS Monaco in Europees verband en de competitie-ouverture tegen Emmen.