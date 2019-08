PSV via ruime zege naar groepsfase Europa League

De titel ’tussendoortje’ kon de return in de play-off richting het hoofdtoernooi wel krijgen, na de 3-0 winst in Eindhoven vorige week en de manier waarop het duel zich aftekende. PSV hoefde niet volledig het gaspedaal in te trappen, had niets te duchten van de Cyprioten en toen het in de tweede helft wat beter zijn best deed, kwamen de mogelijkheden en uiteindelijk ook de goals.

Oefenpot

In rap tempo. Tussen minuut 72 en 78, het tijdsbestek van de eerste drie goals, waren de juichende PSV’ers zelf goed te horen in het vrijwel lege stadion van APOEL Nicosia (het onderkomen van Apollon zelf voldoet niet aan de UEFA-eisen). Het had een beetje de sfeer van een oefenpot op een winters trainingskamp in pak ’m beet het Turkse Belek.

De pluspunten zaten hem vooral in het feit dat de Eindhovenaren in het huidige drukke programma geen verdere kleerscheuren opliepen, nu de niet fitte Michal Sadilek, Bruma en Steven Bergwijn al ontbraken. Daarbij was het goed dat Jorrit Hendrix, die momenteel weinig aan spelen toekomt, door de absentie van Bergwijn weer eens 73 minuten kon maken. Hendrix zag zijn vervanger Mitroglou twee minuten later van dichtbij zijn eerste Eindhovense goal maken. Alles wijst erop dat de 24-jarige middenvelder zijn zeventiende seizoen bij PSV ingaat. Hendrix sprak zelf eerder met Bologna, maar de club uit de Serie A meldde zich vervolgens nooit bij PSV en haalde met Gary Medel deze dagen een andere middenvelder.

Goud waard

Voor de jeugdexponenten Noni Madueke (17) en Amar Catic was de trip in ieder geval goud waard. Zij weten nu wat een Europese trip inhoudt. Catic viel twaalf minuten voor tijd zelfs in en gaf direct de assist op Donyell Malen (0-3). De nummer 9 van de Eindhovenaren tekende diep in blessuretijd ook voor de eindstand. Daniel Schwaab vierde tien minuten voor tijd zijn officiële rentree bij PSV. Hij viel in voor zijn landgenoot Timo Baumgartl.