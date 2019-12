Spaanse media kritisch op Frenkie de Jong: ’Onvergeeflijk’

Frenkie de Jong probeert Martin Ødegaard af te stoppen. Ⓒ EPA

FC Barcelona slaagde er zaterdag niet om zich te ontdoen van Real Sociedad. Met Frenkie de Jong in de basis werd het 2-2. Alexander Isak, vorig seizoen nog speler van Willem II, zorgde in de 62e minuut voor de eindstand. De Spaanse media zijn doorgaans laaiend enthousiast over de 22-jarige Nederlander, maar na afloop van de wedstrijd tegen Sociedad klinkt er wat kritiek op de Oranje-international.