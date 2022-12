VIDEO Treurende Mbappé negeert Franse president Macron

Mbappé wilde zowel op het veld als bij de prijsuitreiking maar weinig weten van de troostende woorden van Macron.

Macron sprak de spelers ook toe in de kleedkamer: „Ik ben gekomen om jullie te bedanken”, zei hij.

Mbappé na verloren WK-finale: we komen terug

Met de boodschap ’we komen terug’ heeft Mbappé maandagochtend voor het eerst van zich laten horen na de verloren finale van het WK voetbal. De Franse aanvaller maakte als tweede speler ooit een hattrick in de WK-finale, maar het was niet genoeg voor titelprolongatie. Mbappé was na de via strafschoppen verloren eindstrijd tegen Argentinië zo teleurgesteld, dat hij niet met de pers sprak.

Ruim een halve dag later liet de 23-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain alsnog van zich horen, zij het kort. Bij een foto waarop hij met het hoofd naar beneden langs de wereldbeker loopt, zette hij in het Frans de tekst „we komen terug.” Op de foto draagt hij in zijn hand de Gouden Schoen, de prijs voor de topscorer van het toernooi.

Mbappé maakte acht doelpunten op het WK in Qatar, waarvan drie in de finale (3-3). Alleen de Engelsman Geoff Hurst wist in 1966 een hattrick te maken in de WK-finale. Mbappé schoot in de strafschoppenserie ook raak, maar door missers van zijn teamgenoten Kingsley Coman en Aurélien Tchouameni ging de wereldbeker naar Argentinië. Het bericht van Mbappé op Instagram kreeg binnen een half uur ruim 2 miljoen likes.