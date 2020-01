Van Marwijk kraakt beleid PSV na ontslag Van Bommel

Van Marwijk werkte bij PSV als een soort klankbord van Van Bommel, tevens zijn schoonzoon. Na het ontslag van de trainer pakte ook Van Marwijk zijn biezen. „Natuurlijk wordt het voor een coach moeilijker als hij twee van zijn laatste twaalf wedstrijden wint. Maar het allerbelangrijkste is: hoe is je relatie met je spelers? Mark wordt nu nog elke dag door hen gebeld. Ze vinden het verschrikkelijk dat hij weg is”, zegt Van Marwijk bij het programma Rondo op Ziggo Sport.

Van den Herik en Van Raaij

Hij vervolgt: „Algemeen directeur Toon Gerbrands heeft gezegd dat de druk uiteindelijk te groot werd. Maar die druk kwam niet van spelers, niet van supporters en niet van de pers. Die druk komt van binnen, van de raad van commissarissen. Dan moet er iemand opstaan die zegt: ik ga er voor liggen. Zoals Jorien van den Herik ooit bij mij deed in mijn periode bij Feyenoord. Types als Van den Herik en Harry van Raaij zijn er niet meer. Dat zijn wel persoonlijkheden in dit soort situaties. Natuurlijk was ik solidair met Mark, ook omdat ik het er helemaal niet mee eens was. Ik heb Toon ook precies verteld wat ik ervan vind.”

Van Marwijk zoomt ook in op het aankoopbeleid van technisch manager John de Jong. „Met Angelino, Hirving Lozano en Luuk de Jong zijn er zoveel goals vertrokken afgelopen zomer. Mark heeft toen in september de fout gemaakt door te zeggen dat hij deze selectie beter vond. Dat deed hij om de club en de spelers te beschermen. Dat is een beginnersfout, dat weet hij zelf ook. Als dan tijdens het seizoen ook Donyell Malen en Steven Bergwijn nog geblesseerd wegvallen, blijft er helemaal niets over. PSV mist gewoon scorend vermogen. Dat zag je zondag ook weer tegen VVV.”

Niet hoofdverantwoordelijk

Voor de man die Oranje in 2010 naar de WK-finale leidde, is het klip en klaar dat er nu minder kwaliteit rondloopt in Eindhoven. „Als trainer ben je afhankelijk van het aankoopbeleid. Dat gebeurt natuurlijk in overleg, ook nu. Maar in mijn ogen is Mark veel minder schuldig dan de technisch manager, John de Jong. Een coach kan die speler nooit bekijken. En ik heb een speler nog nooit slecht zien spelen op videobeelden. Hij is afhankelijk van de informatie die hij krijgt. Intern heeft hij echt met de vuist op tafel geslagen om andere spelers te halen, maar dat werd niet gedaan, of kon niet worden gedaan. Mark is medeverantwoordelijk, maar niet hoofdverantwoordelijk. Je moet in principe kunnen vertrouwen op je scouting. Dat is gewoon fout gegaan. De selectie is scheef en ik vind hem ook te groot.”

Dat neemt niet weg dat Van Bommel ook zelf fouten heeft gemaakt, erkent Van Marwijk: „Toen hij Jeroen Zoet eruit haalde voor het duel met Willem II, wilde hij hem echt bij de pers vandaan halen. Hij had moeten zeggen: je keept niet en bent mijn tweede man óf je kan thuisblijven. Meer niet. Daarnaast moet Mark leren dat hij niet overal controle over kan hebben. Dat gaat gewoon niet. Hij heeft in de top van Europa gespeeld en is dat gewend. Misschien is hij te fanatiek in bepaalde dingen. Hij zit overal bovenop. Ik blijf zeggen dat hij echt een heel goede trainer is. Heel veel dingen pakt hij ongelofelijk snel op.”