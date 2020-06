Holyfield: ’Fury is de beste, hij was een waardig uitdager geweest’

Dat is de stellige overtuiging van oud-wereldkampioen Evander Holyfield. „Het punt is dat hij als enige van de huidige generatie nog ongeslagen is”, legde de 57-jarige Amerikaan uit. Holyfield kroonde zich in 1990, 1993, 1996 en 2000 tot de beste zwaargewicht van de wereld.

Joshua

Fury heeft de wereldtitel van de WBC in zijn bezit. Zijn landgenoot en grote rivaal Anthony Joshua kan pronken met vier kampioensgordels (WBO, WBA, IBF en IBO). Toch blijft Holyfield een voorkeur houden voor Fury. „Hij zou in onze tijd, met Mike Tyson, Riddick Bowe, Lennox Lewis en mijzelf, een waardige uitdager zijn geweest. Dan had hij er zeker bij gehoord.”

Holyfield hoopt dit jaar zijn rentree te maken in de boksring. Als tegenstander zou de 53-jarige Tyson, zijn vroegere rivaal en kwelgeest, moeten fungeren. De opbrengst van het titanenduel wil Holyfield aan het goede doel schenken. „Ik zou niet meer gaan boksen als ik mezelf niet meer zou kunnen verdedigen en ik zou ook niet meer de ring ingaan tegen iemand van wie ik denk dat hij mij in elkaar zal slaan”, aldus ’The Real Deal’.

Duels

Fury (31) en Joshua (30) hebben inmiddels een financieel akkoord bereikt over twee onderlinge duels. Over data en locaties is nog niets bekendgemaakt.