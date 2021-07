Sport Kort: Washington Football Team krijgt miljoenenboete vanwege ’vijandige clubcultuur’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Miljoenenboete voor NFL-team wegens ’vijandige clubcultuur’

23.18 uur: De directie van de National Football League (NFL) heeft Washington Football Team na een grondig onderzoek een boete opgelegd van 8,5 miljoen euro wegens een ’vijandige clubcultuur’. Volgens NFL-commissaris Roger Goodell zijn onafhankelijke onderzoekers tot de conclusie gekomen dat het werkklimaat bij de vroegere ’Redskins’ zeer onprofessioneel was, vooral voor vrouwelijke medewerkers onder wie de cheerleaders.

„Pesterijen vonden veelvuldig plaats en vele vrouwen spraken over een cultuur van angst en seksuele intimidatie. Er heerste een algemeen gebrek aan respect op de werkplek”, zei Goodell. De eigenaar van de club, Dan Snyder, en het hogere management besteedden volgens het onderzoeksrapport amper aandacht aan de heersende problematiek.

Het onderzoek naar de wantoestanden bij de American footballclub uit Washington werd vorig jaar geopend nadat vijftien voormalige werknemers hun beklag hadden gedaan over onder meer seksuele intimidaties bij de NFL-organisatie.

De boete van 8,5 miljoen euro zal worden gebruikt om organisaties financieel te ondersteunen die zich inzetten voor een beter werkklimaat, vooral voor vrouwen en achtergestelde bevolkingsgroepen.

Noorse atleet Warholm breekt wereldrecord op 400 meter horden

22.12 uur: De Noorse atleet Karsten Warholm heeft voor eigen publiek in Oslo het wereldrecord op de 400 meter horden op zijn naam gebracht. Hij liep tijdens de Diamond League een tijd van 46,70 seconden.

Daarmee verbeterde Warholm een record dat 29 jaar stand hield. De oude mondiale toptijd stond op naam van de Amerikaan Kevin Young, die tijdens de Spelen van Barcelona in 1992 finishte in een tijd van 46,78.

De Nederlander Ramsey Angela eindigde in Oslo als zesde in 49,81. De Braziliaan Alison dos Santos kwam als tweede over de finish (47,38) en de Turk Yasmani Copello belandde op de derde plaats (48,86).

Golfer Luiten moet in Ierland in de achtervolging

21.36 uur: Golfer Joost Luiten is slecht van start gegaan bij het Iers Open in Thomastown. Hij ging rond in 74 slagen (+2). Daarmee belandde Luiten op de 123e plek van de ranglijst. Hij zal zich vrijdag flink moeten verbeteren om de ’cut’ voor het weekeinde te halen.

Wil Besseling is op de 37e plaats de best geklasseerde Nederlander met een score van 69. Darius van Driel staat 89e (72 slagen) en Lars van Meijel bezet de 140e plek (76 slagen).

De Australiër Lucas Herbert leidt na de eerste dag met een totaal van 64 slagen

Tennisorganisaties schrappen toernooien China en Japan om virus

21.34 uur: De overkoepelende tennisorganisaties WTA en ATP hebben toernooien in Japan en China voor de komende maanden geschrapt wegens onzekerheden rond het coronavirus. Zo gaan wedstrijden in de hoofdsteden Peking en Tokio niet door. In Tokio beginnen binnenkort wel de Olympische Spelen.

In China is er wat de WTA (vrouwen) betreft dit jaar alleen nog kans op de WTA-finals in Shenzhen. Daarover althans wordt nog gesproken. Bij de mannen hoopt de ATP nog op de Masters in Shanghai, maar ook hierover bestaat nog geen zekerheid.

’UEFA moet Real Madrid, Barcelona en Juventus met rust laten’

18.22 uur: Een Spaanse rechtbank heeft de Europese voetbalunie UEFA opgedragen alle juridische stappen tegen Real Madrid, Barcelona en Juventus te staken. De UEFA kondigde eind mei een strafzaak aan tegen deze drie topclubs vanwege hun grote en standvastige betrokkenheid bij de oprichting van de vooralsnog mislukte Super League. Volgens de Europese koepelorganisatie zouden de statuten en reglementen van de UEFA door de drie grootmachten zijn geschonden.

De UEFA besloot echter vorige maand al zonder verdere uitleg de tuchtprocedure tegen de drie grondleggers van de ’wilde’ competitie voorlopig op te schorten. Die maatregel was waarschijnlijk een gevolg van de rechtszaak die Real Madrid, Barcelona en Juventus tegen de UEFA hadden aangespannen.

De UEFA moet op last van de Spaanse rechtbank de drie topclubs tot alle competities toelaten, inclusief de Champions League. Eerder had de Europese voetbalunie gedreigd om Real Madrid, Barcelona en Juventus voor komend seizoen te schorsen voor de CL.

Volgens de Spaanse rechtbank kan de UEFA evenmin sancties opleggen aan de andere negen clubs die zich eveneens hadden aangesloten bij de Super League. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Inter en AC Milan kregen een gezamenlijke boete van 100 miljoen euro. Deze negen clubs trokken zich onder grote druk van de voetbalwereld, de politiek en de samenleving snel terug uit het project. Real Madrid, Barcelona en Juventus daarentegen staan nog altijd achter de beoogde plannen.

De organisaties achter de Engelse Premier League en de Italiaanse Serie A dienen eveneens alle genomen sancties tegen de betrokken clubs te laten vallen.

Een motivering van het Spaanse vonnis ontbreekt nog.

Dressuurruiters aan de leiding bij CHIO in Rotterdam

13.22 uur: De Nederlandse dressuurruiters hebben de leiding genomen in de Nations Cup bij het CHIO van Rotterdam. In de Grand Prix pakte het team van bondscoach Alex van Silfhout een voorsprong van 2 punten op Duitsland. Zaterdag staan de Grand Prix Special en de kür op muziek op het programma in het Kralingse Bos.

De Duitse Isabell Werth, zesvoudig olympisch kampioene, zette met Weihegold de hoogste score neer (80,717 procent). De Nederlandse ruiters Hans Peter Minderhoud (Glock’s Dream Boy) en Edward Gal (Glock’s Total US) eindigden respectievelijk als tweede en derde met scores van 77,174 en 76,717. De andere twee Nederlandse combinaties, Dinja van Liere met Hermès en Marlies van Baalen met Go Legend, werden vijfde (75,413) en zesde (74,696).

„Het gaat de goede kant op”, aldus Van Silfhout, die na het CHIO zijn selectie voor de Olympische Spelen bekend maakt. „Deze wedstrijd laat zien dat we met jonge paarden te maken hebben en dat we een beetje het geluk van het moment moeten hebben in Tokio. Ik kan nu duidelijk zien wie waar staat. Het begint zich nu goed af tekenen. Ik denk dat de bekendmaking van het team straks een uitslag wordt waar iedereen mee kan leven.”

Volleybalster Dijkema wisselt van club in Rusland

13.10 uur: Volleybalster Laura Dijkema heeft een nieuwe club gevonden in de Russische competitie. De spelverdeelster van Oranje verruilt landskampioen Lokomotiv Kaliningrad voor Leningradka, een club uit Sint-Petersburg.

De 31-jarige Dijkema speelde eerder in Duitsland, Turkije en Italië. Vorig jaar verhuisde de international naar Rusland. Begin april veroverde ze met Kaliningrad de eerste landstitel uit de clubhistorie. Dijkema eindigde met Oranje als vierde op de Olympische Spelen van Rio 2016. De volleybalsters wisten zich niet te kwalificeren voor de Spelen van Tokio.

Phoenix Suns voor het eerst sinds 1993 in NBA-finale

08:30 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben voor het eerst sinds 1993 de grote finale bereikt van de NBA. Onder aanvoering van de 36-jarige Chris Paul wonnen de Suns het zesde duel met Los Angeles Clippers in de finale van de Western Conference met 130-103. De ploeg uit Phoenix besliste zo de best-of-sevenserie (4-2).

De Suns hadden het maandag voor eigen publiek al kunnen afmaken, maar ze verloren het vijfde duel met 116-102. In het Staples Center in LA wist de ploeg van coach Monty Williams de serie wel te beslissen. Paul, die 41 punten maakte, krijgt zo eindelijk de kans om zijn carrière te bekronen met een titel. De 36-jarige Amerikaan behoort al ruim vijftien jaar tot de sterren van de NBA, maar hij stond nog nooit in de finale.

Phoenix Suns haalde twee keer eerder de NBA-finale, maar moest het toen afleggen tegen Boston Celtics (1976) en Chicago Bulls (1993). De ploeg uit Arizona gaat het nu opnemen tegen Atlanta Hawks of Milwaukee Bucks. De tussenstand in de eindstrijd van de Eastern Conference is 2-2.