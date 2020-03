Wielrenner Diego Ulissi mist geboorte dochter door coronavirus

De Italiaan werd deze week voor de tweede keer vader, maar zit wel nog vast in Dubai na de afgelasting van de UAE Tour.

Ulissi mocht een dochtertje verwelkomen, Anna. Op Instagram weet de renner van UAE Team Emirates wel te melden dat „moeder en kind het goed stellen” en dat hij „niet kan wachten om haar in mijn armen te nemen.”

Ook Ramon Sinkeldam van Groupama-FDJ zit nog vast in Dubai. Hij moet tot in ieder geval 14 maart nog in quarantaine.

