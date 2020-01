Hakon Evjen werd deze winter overgenomen van FK Bødo/Glimt. Ⓒ ANP Sport

WIJDEWORMER - De ene 19-jarige Noorse voetballer is de andere niet. Waar Erling Braut Haaland, van 21 juli 2000, een boom van een kerel is die in de octagon niet zou misstaan, daar kan de vijf maanden oudere maar twintig centimeter kleinere Hakon Evjen nog wel wat body gebruiken.