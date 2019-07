Op weg naar wereldgoud

Shanice van de Sanden en Jackie Groenen maken in Lyon de wildste bokkensprongen na de winnende goal tegen Zweden. Ⓒ BSR/SOCCRATES

LYON - De jacht van de Leeuwinnen op wereldgoud gaat door, Nederland staat in de finale van het WK! De ploeg van Sarina Wiegman bond in Lyon dankzij een goal van uitblinker Jackie Groenen ook het stugge Zweden aan de zegekar en gaat zich opmaken voor de grootste wedstrijd in de geschiedenis van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Zondag wacht, opnieuw in Lyon, de eindstrijd. Met het ijzersterke Amerika, de regerend kampioen, als tegenstander. Maar na de uiterst moeizame zege van gisteren zal Oranje het gevoel hebben dat niets meer onmogelijk is.