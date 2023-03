Schaatsers pakken WK-zilver op teamsprint: ’Het had een tikje beter gekund’

Het Nederlandse trio versloeg in de laatste rit de Noorse schaatsers, die lang een kleine voorsprong hadden. Met een tijd van 1.19,67 bleven ze ruim boven de tijd van Canada, waar Christopher Fiola, Laurent Dubreuil en Antoine Gélinas-Beaulieu met 1.19,26 het goud pakten.

De Nederlandse schaatsers hadden eerder in 2019 en 2020 goud gewonnen op de teamsprint.

Vrouwen

De Nederlandse schaatssters grepen naast de medailles. Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Isabel Grevelt kwamen in de eerste rit zonder tegenstander tot 1.29,01. Dat was uiteindelijk goed voor de vijfde tijd.

Het goud ging naar Canada. Brooklyn McDougall, Carolina Hiller en Ivanie Blondin bleven met 1.26,29 de schaatssters van de Verenigde Staten en China voor.

Nederland won de teamsprint in 2019 en 2020, de twee andere keren dat het nummer op de WK afstanden werd verreden.

Rintje Ritsma

Bondscoach Rintje Ritsma kon zich neerleggen bij het zilver van de schaatsers op de ploegachtervolging. Met het onderdeel op de eerste dag van de WK afstanden snapt de bondscoach van de teamonderdelen ook dat sommigen van zijn topschaatsers met nog een vol programma voor de boeg niet de laatste ronde willen rijden op de teamsprint. „Zet dit onderdeel op zondag en iedereen wil rijden”, zei hij.

Ritsma moest toezien hoe Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer en Wesly Dijs 0,41 seconde te kort kwamen op Canada. „Het had een tikje beter gekund. We hebben de kracht van Wesly niet helemaal benut. Hij moest in de eerste ronde te hard werken om er goed bij te komen.”

De schaatssters kwamen er niet aan te pas en werden vijfde. „Michelle was nog goed”, zei Ritsma. „Maar bij Marrit zag je dat ze explosiviteit miste en voor Isabel geldt hetzelfde als voor Wesly. Het duurde te lang voordat ze kon aanhaken.”

Volgens de bondscoach ligt het aan de plek in het programma dat schaatsbond ISU heeft gemaakt voor de WK afstanden dat schaatsers als Femke Kok en Jutta Leerdam niet beschikbaar waren. Leerdam komt nog in actie op de 500, 1000 en 1500 meter en Kok, die vaak de derde ronde rijdt op de teamsprint, komt vrijdag in actie op de 500 meter.