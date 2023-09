Dubbelslag Jumbo-Visma in Vuelta: ritzege Primoz Roglic, rood voor Sepp Kuss

De enige vlakke kilometers van de dag waren de eerste twintig. Het tempo lag in die fase dan ook heel hoog en het duurde lang voordat uiteindelijk de grote vlucht van de dag zich vormde. Bauke Mollema en Julius van den Berg waren de twee Nederlanders in een ontsnapping van dertig met verder onder anderen Romain Bardet, Damiano Caruso, Andreas Kron, Rui Costa en Cristián Rodríguez, die op dik vier minuten van Martinez de best geplaatste renner voorin was.

Al halverwege de etappe spatte de kopgroep uiteen en Mollema en Van den Berg zaten niet bij de voorste renners. Ondertussen voerde Jumbo-Visma samen met Groupama-FDJ het tempo in het peloton weer langzaam op. Uiteindelijk bleven Caruso, Kron, Oier Lazkano en Costa voorin over. Hun voorsprong was minimaal bij aanvang van de laatste hindernis van de dag, de extreem steile Xorret de Catí.

Martinez moest al snel de rol lossen, terwijl de teamgenoten van Remco Evenepoel tempo maakten. Kuss ging van de favorieten als eerste in de aanval. Hij kwam niet echt weg, maar ging door zijn aanval wel naar de leiderstrui. Evenepoel deed al het werk bij de favorieten, maar kreeg Kuss, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Marc Soler, Joao Almeida en Enric Mas er nooit helemaal af.

Op een gaatje

Na een korte afdaling was het sprinten geblazen op een listig oplopende strook. Evenepoel zat op kop en kon de sprint van Roglic niet meer pareren. Evenepoel werd tweede en Ayuso derde. Vingegaard en de anderen kwamen in de sprint nog op een gaatje te zitten en verloren naast de bonificatieseconden wat extra tijd. Achter de acht beste klimmers van deze ronde kwam Wout Poels als negende over de finish. Hij blijft vierde in het algemeen klassement.

„Nu ben ik echt ontspannen”, zei Roglic na zijn ritzege. „Hier ga ik van genieten.” De Sloveen zei vooral blij te zijn dat hij goed was hersteld van de val eerder in de Ronde van Spanje. „We bekijken het nu per dag. De mannen deden heel goed werk. Het was een beetje gokken of ik de benen had voor de sprint. Ik deed deze beklimming voor het eerst en kende de finish niet. Ik ben blij dat ik het kon afmaken.”

Kuss: „Ik voelde me goed en dacht: ik probeer het. Ik wist ook dat deze rit een goede kans voor Primoz zou zijn. Geweldig om hem de ritzege te zien pakken. Toen ik over de finish kwam, besefte ik dat ik de rode trui had.”

Bredewold bezorgt SD Worx zege in WorldTour in Plouay

Mischa Bredewold heeft de Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit, een wedstrijd uit de WorldTour in het Franse Plouay, op haar naam geschreven. De wielrenster van SD Worx was na 159,6 kilometer de snelste in de sprint in Plouay. Ze bleef de Poolse Marta Lach en de Italiaanse Sofia Bertizzolo voor.

De eendagswedstrijd kende lang een ontsnapping van twee rensters, de Poolse Karolina Kumiega en de Noorse Susanne Andersen. Toen de Noorse als laatste werd teruggepakt, probeerde de Duitse Liane Lippert het. Zij werd 4 kilometer voor de streep gegrepen, waarop het peloton zich opmaakte voor een massasprint. Daarin was Bredewold overtuigend de beste.

Voor Bredewold is het de derde individuele zege dit jaar. Ze zegevierde eerder in een rit in de Ronde van Thüringen, waarin ze met de ploeg ook de ploegentijdrit won, en was de beste in de Volta Limburg Classic.