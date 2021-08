Max Verstappen: ‘Dit is niet hoe je wil winnen’

,,Ook dit is een zege, maar natuurlijk niet hoe je wil winnen”, aldus Verstappen. ,,Het blijkt maar weer hoe belangrijk het was om pole position te pakken, maar het is jammer dat we geen echte rondes hebben kunnen rijden. De omstandigheden waren te tricky. Ik denk dat we een betere kans hadden, als we direct om 3 uur waren begonnen. Het bleef daarna regenen, er was weinig zicht.”

Uiteindelijk won Verstappen na twee rondjes achter de safety car, zoals in de reglementen staat geschreven. ,,De fans zijn de echte winnaars vandaag. Dat zij hier de hele dag zijn gebleven, in de kou, wind en de regen. Echt geweldig.”

Ook nummers twee en drie George Russell en Lewis Hamilton bedankten het publiek voor hun support. Hamilton: ,,Ik hoop dat ze hun geld terugkrijgen. De omstandigheden waren niet veel beter, maar het was puur om die twee rondjes te rijden voor de rangschikking.”