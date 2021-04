Bayern neemt voorschot op titel; goal Huntelaar helpt Schalke niet

Leon Goretzka zette Bayern vlak voor rust op voorsprong. Hij schoot de bal hard achter doelman Péter Gulácsi, nadat Thomas Müller hem op maat had bediend. Veel meer kansen hadden zich in het eerste deel niet voorgedaan.

Met Justin Kluivert voor Emil Forsberg zette Leipzig meteen na de hervatting aan voor een offensief. Dat leidde onder meer tot een tweetal gevaarlijke acties van Dani Olmo. De Spanjaard, de afgelopen interlandperiode succesvol met Spanje, zag beide keren doelman Manuel Neuer ingrijpen. De international tikte bovendien een knal van Marcel Sabitzer onder de lat weg.

Klaas-Jan Huntelaar scoort zijn eerste treffer na zijn rentree bij Schalke 04. Ⓒ AFP

Goal Huntelaar helpt Schalke 04 niet

Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn eerste basisplaats bij Schalke 04 sinds hij overkwam van Ajax weten op te luisteren met een doelpunt, maar het hielp zijn club niets. De hekkensluiter in de Bundesliga ging bij Bayer Leverkusen, dat onlangs Peter Bosz nog aan de kant zette, met 2-1 onderuit.

Lucas Alario tekende in de 26e minuut voor de eerste treffer. In de 59e minuut dacht Huntelaar even dat hij de gelijkmaker had ingetikt, maar het doelpunt werd wegens buitenspel in een eerdere fase van de aanval afgekeurd.

Een kwartier voor tijd tekende Patrik Schick voor de tweede treffer in Leverkusen. Huntelaar, 37 jaar inmiddels, bracht de spanning in de wedstrijd weer helemaal terug door negen minuten voor tijd de aansluitingstreffer te maken: 1-2. Het was wel een doelpunt om in te lijsten. De oud-Ajacied nam de bal op de borst aan na een voorzet van Can Bozdogan, om vervolgens met links raak te schieten.

Huntelaar verruilde in januari Ajax voor Schalke. Door blessures was de oud-international nog niet verder gekomen dan twee invalbeurten.

Vooralsnog komt Schalke 04 dertien punten tekort voor een plaats die door een duel om promotie/degradatie nog enig uitzicht op handhaving biedt.

Weghorst

VfL Wolfsburg verstevigde in de Bundesliga de derde plaats door thuis te winnen van 1. FC Köln, 1-0. De Kroaat Josip Brekalo scoorde in de 69e minuut, na voorbereidend werk van Wout Weghorst, die de laatste tijd prima op dreef is in Duitsland.

Wout Weghorst Ⓒ HH/ANP

Haaland

Erling Haaland kon bij Borussia Dortmund dit keer zijn stempel niet drukken op de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. In een week waarin de naam van het Noorse goudhaantje veelvuldig in de media opdook in verband met mogelijke transfers naar een Europese topclub, ging hij onderuit met Borrussia Dortmund.

Nico Schulz zette Dortmund al in de 11e minuut op achterstand. Het was Mats Hummels die nog voor rust voor de 1-1 zorgde. In de slotfase was het André Silva die Eintracht drie punten mee naar huis liet nemen.

Erling Haaland Ⓒ Pool via REUTERS

