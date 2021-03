Bradley Wiggins gelooft nog in vijfde Tour de France-zege Chris Froome (35)

,,Om een vijfde keer de Tour te winnen? Daar is hij capabel genoeg voor, zeker. Ik denk dat we waarschijnlijk daar veel meer van hem gaan zien, dan tot nu toe”, zei hij in de podcast van Eurosport, The Bradley Wiggins Show. ,,Hij krijgt dit jaar zijn vertrouwen en fysieke conditie terug.”

Wiggins - die zelf in 2012 de Tour won - denkt dat niemand Froome moet onderschatten. ,,Het moment dat je Chris gaat onderschatten, is het moment dat hij het je terugbetaalt.”

Froome crashte tijdens de verkenning van de tijdrit van de Dauphiné in 2019 zwaar, waarbij hij meerdere breuken opliep. In 2020 maakte hij zijn comeback bij Ineos, zonder veel succes. Hij maakte tevens bekend dat hij de Britse formatie ging verlaten voor Israel Start-Up Nation.

,,Ik voel me beter en beter”, riep de Brit zelf destijds. Froome rijdt later deze maand de Volta a Catalunya, in april de Ronde van Romandië en in juni de Dauphiné, als voorbereiding voor de Ronde van Frankrijk.