Dumfries naar Oranje, Ihattaren meldt zich af

„Misschien komt er morgen een verrassing in Zeist”, lachte de rechtsback in het Philips Stadion. De aanvoerder van de Eindhovenaren heeft contact gehad met de doktoren van Oranje en sluit (zo bleek niet veel later) maandag aan bij het keurkorps van Frank de Boer.

Dumfries maakte oorspronkelijk geen deel uit van de Nederlands elftal-selectie voor de wedstrijden tegen Spanje (vriendschappelijk), Bosnië en Herzegovina en Polen (beiden Nations League) van de komende periode. Dumfries stond bij PSV enkele weken aan de kant omdat hij het coronavirus had opgelopen, en deed zondag tegen Willem II voor het eerst weer mee.

„Ik voel me heel fit”, liet Dumfries na afloop bij FOX Sports weten. „In het begin van mijn coronabesmetting heb ik me wel even slecht gevoeld. Maar nu voel ik mij weer goed. De trainer zei vooraf tegen mij: kijk maar hoelang je het volhoudt. Ik voelde me goed, dus ik ging gewoon verder.”

Ihattaren ziek

Mohamed Ihattaren moest het duel met Willem II al aan zich voorbij laten gaan omdat hij ziek was, en meldde zich ook af voor Oranje. Ihattaren debuteerde nog niet als international, maar werd ook de vorige interlandperiode al opgeroepen door De Boer.

Daar tegenover staat dat het onzeker is of Stefan de Vrij maandag in Zeist kan aansluiten. Volgens Italiaanse media hebben een paar ploegen uit de Serie A te horen gekregen dat hun spelers in de ’bubbel’ moeten blijven die iedere club heeft opgezet om het risico op besmetting met het coronavirus te minimaliseren. Eén van die clubs zou Internazionale zijn, de werkgever van verdediger De Vrij.

Ingrijpen

De andere ploegen waar het om zou gaan zijn Fiorentina, Genoa, AS Roma, Sassuolo en Lazio. De spelers van deze clubs zouden voorlopig thuis moeten blijven. Dat betekent dat de internationals niet naar hun nationale ploegen kunnen gaan. Directeur Giuseppe Marotta van Inter heeft minister Vincenzo Spadafora van Sport gevraagd om in te grijpen. Hij vindt dat voor alle clubs dezelfde regels moeten gelden.

„Deze situatie zorgt voor ongelijkheid”, aldus Marotta. „Ik vind het absurd dat de regionale gezondheidsdiensten allemaal zo verschillend handelen, van Rome tot Milaan en tot Florence. We hebben protocollen, maar er is een grijs gebied ontstaan omdat er geen centrale organisatie is.”\

Beschermen

De directeur van Inter liet enkele dagen geleden al weten helemaal niet blij te zijn met de aankomende interlandperiode. Niet alleen omdat de kans op coronabesmettingen toeneemt nu de voetballers weer over de wereld gaan reizen, maar ook omdat de spelers amper rust krijgen. „We moeten de spelers beschermen”, aldus Marotta.