Wim Jonk langer bij FC Volendam

Naast Jonk verlengt ook technisch directeur Jasper van Leeuwen zijn contract tot medio 2022, evenals de andere specialisten die deel uitmaken van het zogeheten Team Jonk. „Ik voel heel sterk dat iedereen binnen de club hard werkt om gezamenlijk naar een hoger niveau te groeien”, zegt Jonk. „Voor mij is het logisch dat we hier nog niet klaar mee zijn, dus ik kijk met veel plezier uit naar de volgende stappen.”

Onder Jonk timmert FC Volendam al behoorlijk aan de weg. Sinds de aanstelling van de huidige technische staf - in april vorig jaar – vaart de club een compleet nieuwe koers. Vrijwel alles is veel professioneler dan men gewend was aan de Dijk; van de maaltijden en een nieuw eigentijds sportcentrum tot de technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling.

Hoewel de club vorig seizoen nog tot de lelijke eendjes van de Eerste Divisie behoorde, wordt er onder leiding van Jonk en consorten weer sprankelend voetbal gespeeld en bezet Volendam de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. „We waren al goed op weg, met steeds meer sfeer en beleving in het stadion”, merkt Jonk, die door de coronacrisis nog even geduld moet hebben voordat er weer mag worden gevoetbald. „Zodra we weer mogen spelen voor publiek, kunnen we ook verder met die mooie uitdaging: het stadion vol spelen.”

Binnen de club is iedereen verheugd met de contractverlenging van Team Jonk. „Wij hopen hiermee een signaal af te geven dat, ondanks de onzekere situatie waarin we leven, wij blijven strijden voor onze idealen”, vertelt bestuurslid en oud-prof Hans Bond. „De samenwerking voldoet volledig aan onze verwachtingen. De missie om binnen drie jaar te promoveren, maakt in onze ogen de meeste kans van slagen met Wim en zijn staf.”