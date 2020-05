Cambuur en De Graafschap in kort geding tegenover KNVB

Beide clubs stonden eerste en tweede in de Keuken Kampioen Divisie, plaatsen die na beëindiging van het voltallige seizoen recht op promotie naar de eredivisie hadden gegeven. De zitting bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht is niet voor publiek toegankelijk. Een kleine groep journalisten is welkom in de videozaal van de rechtbank, die de zitting uitzendt via een livestream. De rechter zal uiterlijk binnen twee weken uitspraak doen.

Cambuur en De Graafschap eisen allereerst de vernietiging van het huidige besluit om geen promotie en degradatie toe te passen in de afgebroken competitie. De twee clubs roepen de KNVB ook op versneld een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven. Alle profclubs zouden tijdens die bijeenkomst de vraag mogen beantwoorden of de eredivisie volgend seizoen uit 20 ploegen moet bestaan.

