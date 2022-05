FC Barcelona over transfergerucht Lieke Martens: ’Daar gaan wij niet op in’

Martens, die recent brak met haar management en nu zichzelf vertegenwoordigt, is bezig aan haar vijfde seizoen in Spaanse dienst. Ze trok in 2017, na haar definitieve doorbraak op het gouden EK in eigen land, naar Catalonië.

De 29-jarige Limburgse gaf de afgelopen jaren meermaals eerlijk toe dat ze veel last heeft van heimwee. Een overstap naar PSG zou betekenen dat Martens gemakkelijker heen en weer kan reizen naar Nederland om familie en vrienden te zien. In november vorig jaar werd de voetbalster door haar vriend Benjamin van Leer, reservedoelman bij Sparta Rotterdam, ten huwelijk gevraagd.

Met Barça hengelde Martens in maart(!) de derde landstitel op een rij binnen. De ploeg is dit seizoen een klasse apart in de Primera División voor vrouwen. Alle 29 duels werden tot dusver winnend afgesloten, met 157 doelpunten voor en slechts tien tegentreffers. Martens kwam tot op heden tot 27 wedstrijden, waarin ze 20 doelpunten maakte.

Vorig jaar hielp Martens haar club aan de eerste Europese prijs ooit. In de finale van de Champions League tegen Chelsea bereidde ze een van de treffers voor: 4-0. Op 21 mei gaat Barcelona tegen Olympique Lyon, dat in de halve finale PSG uitschakelde, op voor titelprolongatie. Het is nog onduidelijk of Martens kan meedoen in de eindstrijd. De aanvalster is herstellende van hamstringblessure. Deze week hervatte ze de groepstraining.

Martens is, mits fit, ook een vaste basisklant bij de Oranje Leeuwinnen, die komende zomer in Engeland hopen de Europese titel van 2017 te prolongeren.