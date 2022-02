IOC: kunstrijdster Kamila Valieva (15) krijgt geen medailles tijdens Spelen

Die prijsuitreiking was eerder al uitgesteld vanwege de positieve dopingtest van de 15-jarige Russin Kamila Valieva, die haar land aan het goud had geholpen. Mocht Kalieva in de individuele competitie op het podium eindigen, dan zal zij evenmin een medaille uitgereikt krijgen tijdens de Spelen.

Valieva kreeg maandag toestemming van het internationaal sporttribunaal CAS om mee te doen aan het individuele toernooi, ondanks haar positieve dopingtest. Het CAS nam haar in bescherming omdat ze minderjarig is en ze ook te weinig tijd heeft gehad zich te verdedigen tegen de uitslag van de dopingcontrole.

Positieve test

De Russische tiener is eind december na de nationale kampioenschappen van haar land positief bevonden op het verboden middel trimetazidine, maar kreeg die uitslag pas de dag na de gewonnen landenwedstrijd in Peking onder ogen. Het Russische antidopingbureau Rusada legde haar in eerste instantie een voorlopige schorsing op, maar hief die een dag later alweer op. Vervolgens tekenden het IOC, antidopingbureau WADA en de mondiale schaatsbond ISU beroep aan bij het CAS tegen die vrijspraak. Het CAS verwierp dat beroep.

Het IOC liet in een reactie weten zich neer te leggen bij de uitspraak, maar gaf ook duidelijk aan dat de dopingzaak niet ten einde is. Hoewel Valieva dinsdag mag starten in de korte kür, blijf ze verdachte in een dopingzaak. „Omwille van de eerlijkheid jegens alle atleten zou het niet passend zijn de medailleceremonie voor het onderdeel kunstschaatsen te houden als daar een atleet bij betrokken is die nog verwikkeld is in een dopingzaak”, aldus het IOC.

Sneer van WADA

Het mondiale antidopingbureau WADA betreurt het besluit dat Valieva mag meedoen. „Het CAS lijkt de antidopingcode niet te respecteren. In die code is geen ruimte voorzien voor uitzonderingen voor beschermde personen, zoals minderjarigen”, verklaarde de instantie.

Het WADA deelde ook een sneer uit aan het Russische antidopingbureau Rusada. Die zou verzuimd hebben de urinestaal van Valieva, die al eind december werd afgenomen, versneld te laten onderzoeken door het dopinglaboratorium in Stockholm. „Het is wenselijk dat de testen zijn uitgevoerd voor de start van grote toernooien, zoals de Olympische Spelen. Volgens onze informatie heeft Rusada niet gevraagd om bespoediging.”