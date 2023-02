Remco Evenepoel grijpt de macht in VAE

De Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel sprintte op 14 seconden achterstand naar de tweede plaats en verdiende daarmee de bonificatieseconden om de Australiër Luke Plapp de leiderstrui afhandig te maken. Plapp arriveerde als vijfde, achter de Brit Adam Yates en de Kazach Aleksei Loetsenko.

De 1489 meter hoge Jebel Jais vormde het slotstuk van de 185 kilometer lange etappe die begon in Umbrella Beach Al Fujairah. De Spanjaard Oier Lazkano was de laatste renner uit een vluchtgroep die vroeg in de klim al werd ingerekend. Rubio kreeg na zijn versnelling alle ruimte om weg te rijden en een kleine minuut voorsprong te pakken. Die marge bleek voldoende om de klassementsmannen, die duelleerden om de overige podiumplaatsen, voor te blijven.

Evenepoel heeft in het algemeen klassement 7 tellen voorsprong op Plapp en 11 op de Spanjaard Pello Bilbao. Wout Poels is op de vijfde plaats met 1.04 minuut achterstand de beste Nederlander. De Ronde van de Emiraten duurt tot en met zondag.