Twee positieve coronatests in Formule 1

Om wie het gaat, wordt niet naar buiten gebracht. Wel laat de Formule 1 weten dat de personen in kwestie in isolatie zijn geplaatst, het onderzoek naar degenen met wie zij in direct contact zijn geweest is afgerond en het tweetal niet aanwezig was tijdens de eerste twee races in Oostenrijk.

Tussen vrijdag 10 juli en donderdag 16 juli werden er 4.997 tests afgenomen bij coureurs, teamleden, media en ander personeel. Iedereen is de laatste weken eens in de vijf dagen getest. Tot de twee positieve tests in Hongarije waren alle resultaten negatief.