Zege en jubileumtreffer Borussia Mönchengladbach

Florian Neuhaus, Marcus Thuram (2) en Alassane Pléa maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Sebastian Andersson bracht de bezoekers even na de rust op 2-1.

De openingstreffer van Neuhaus was het 3000e doelpunt van Mönchengladbach in de Bundesliga. Alleen FC Bayern München (4119 doelpunten), Borussia Dortmund (3206) en Werder Bremen (3161) scoorden vaker in de hoogste Duitse voetbalklasse.

Thuram ging na zijn eerste treffer met een knie naar de grond.

Borussia Mönchengladbach staat in punten gelijk met Bayer Leverkusen, maar heeft een beter doelsaldo dan de ploeg van coach Peter Bosz. De beste vier ploegen van de eindklassering van de Bundesliga mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen.

Union Berlin staat veertiende op de ranglijst.