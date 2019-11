Wales roept 'niet fitte' aanvaller Bale wel op

„We zullen zien aan het eind van de week of hij in staat is zich te melden bij zijn nationale team. Op dit moment is hij er niet klaar voor, maar Wales heeft het recht hem op te roepen”, zei Real-coach Zinedine Zidane, een dag voor de thuiswedstrijd tegen de Turken. Real Madrid behaalde slechts vier punten uit drie duels en is tweede achter Paris Saint-Germain, dat al drie keer won. Club Brugge (twee punten) houdt Galatasaray (één punt) nog achter zich.

Giggs zei te hopen dat Bale zaterdag met Real voor de competitie tegen Eibar kan spelen, Zidane betwijfelt dat. De coach sprak zijn steun uit aan de Welshman, hoewel hij eerder bekende dat hij in de zomer afscheid had willen nemen van Bale. „Als hij weg kan, moet hij vertrekken”, zei de Fransman in juni. Maar inmiddels overheerst waardering voor de aanvaller die in 2013 voor een recordbedrag van 100 miljoen euro naar Madrid kwam. „Ik kan onze fans vertellen dat degene die het meest lijdt in zo’n situatie de speler zelf is. Hij wil fit zijn, hij wil spelen. Mensen zeggen dat ik geen fan ben van Bale, dat ik wil dat hij in januari alsnog vertrekt. Maar dat is onzin. Ik wil dat hij tot het einde van het seizoen bij ons blijft.”