Vincent Janssen kampioen van Mexico

De club deed dat met strafschoppen, die nodig waren om een beslissing te brengen in de finale tegen Club América. Oud-international Vincent Janssen benutte een van de penalty’s voor de nieuwe kampioen.

Monterrey had in eigen huis de eerste van twee finalewedstrijden met 2-1 gewonnen. Dat was ook de eindstand na de reguliere speeltijd in het uitduel in het Azteken Stadion. Omdat in de verlenging niet werd gescoord, volgde de strafschoppenserie.

Janssen, in de tweede helft ingevallen, mocht de eerste nemen voor Monterrey en faalde niet van 11 meter. Dat deed zijn ploeggenoot Stefan Medina wel. Maar blij Club América misten twee spelers: Nicolás Castillo en Guido Rodriguez.

Monterrey eindigde eerder deze maand als derde op het WK voor clubs in Qatar.