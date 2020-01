Tottenham onderuit, Leicester niet in de fout

Vier dagen na het gelijkspel tegen nummer laatst Norwich City verloor de ploeg van trainer José Mourinho de uitwedstrijd tegen Southampton met 1-0. Voor de Spurs was het al de zevende nederlaag van het seizoen.

Danny Ings bezorgde de thuisploeg de zege met zijn doelpunt na ruim een kwartier. Ings werd de diepte ingestuurd, kapte vervolgens Toby Alderweireld uit en schoot beheerst raak met links. Voor Ings was het al zijn dertiende doelpunt van het seizoen. Alleen Jamie Vardy van Leicester City was vaker trefzeker: zeventien keer.

Harry Kane, dit seizoen namens de Spurs goed voor elf doelpunten, werd een kwartier voor tijd gewisseld, vermoedelijk met een hamstringblessure.

Leicester

Leicester City ging in de uitwedstrijd tegen Newcastle United niet in de fout. Het werd in Newcastle 0-3. Leicester verkleinde de achterstand op koploper Liverpool tot tien punten. Liverpool treedt donderdag nog aan, thuis tegen Sheffield United.