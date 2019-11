PSV met hakken over de sloot langs Heerenveen

Bergwijn maakte voor rust beide doelpunten voor PSV. Bergwijn deed voor het laatst mee bij FC Utrecht en ontbrak sindsdien wegens een blessure. Datzelfde gold voor topscorer Donyell Malen, die tegen Heerenveen eveneens terugkeerde.

Dankzij een treffer van Jens Odgaard in de 56e minuut werd het nog spannend in Eindhoven, maar aan de gelijkmaker kwamen de Friezen tot hun eigen frustratie niet toe. In de laatste minuut was Heerenveen-verdediger Sven Botman met een fraaie kopbal dicht bij de gelijkmaker, maar op dat moment onderscheidde PSV-goalie Lars Unnerstall zich met een fraaie redding. De goalie had opnieuw de voorkeur gekregen boven Oranje-international Jeroen Zoet.

Bergwijn zorgt voor de 2-0. Ⓒ ANP Sport

PSV heeft na veertien speelrondes een achterstand van elf punten op koploper Ajax. Het gat met nummer twee AZ is vijf punten. PSV ging tot een maandje geleden nek-aan-nek met Ajax om de koppositie, maar een bijzondere slechte periode lijdde een vrije val in.

PSV was 6 oktober tegen VVV-Venlo (4-1) voor het laatst succesvol. Daarna startte de slechte reeks, met FC Utrecht (3-0), LASK Linz (0-0), AZ (0-4), Sparta Rotterdam (2-2), LASK Linz (4-1) en Willem II (2-1).

