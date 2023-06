Oranje-hockeyers vloeren wereldkampioen Duitsland in Pro League

Bij drie zeges, Oranje ontmoet nog tweemaal olympisch kampioen België en eenmaal Nieuw-Zeeland, moet de titelverdediger minstens tweemaal winnen en eenmaal gelijkspelen. Alleen in dat geval kan koploper Groot-Brittannië, reeds uitgespeeld, worden gepasseerd.

Thierry Brinkman was weer eens zeer koelbloedig toen hij in het tweede kwart met een gelukje oog in oog met de Duitse goalie Alexander Stadler kwam te staan. De Bloemendaler bleef kalm en sloeg door de benen van Stadler de openingstreffer op de plank: 1-0.

Jip Janssen

Oranje kreeg niet veel strafcorners, maar de tweede van de wedstrijd, versierd door Thijs van Dam, werd halfhoog aan de handkant van Stadler in de touwen gesleept door Jip Janssen: 2-0. Een goede corner van Janssen, die er op het WK in India ook zo vaak stond op de momenten dat het moest.

De Duitsers, nooit opgevend, leken laat in het derde kwart de achterstand te verkleinen toen de ploeg een strafbal kreeg toegekend na een vermeende overtreding van lijnstopper Thierry Brinkman bij een Duitse corner. Timm Herzbruch pushte de bal echter op de lat.

Misser Van Dam

Een half minuutje later raakte ook Max de Bie met een ingehouden backschot uit de stuit de paal. Pech voor de jonge verdediger van Oranje-Rood, die een goede indruk maakte. Delmee probeert deze maand veel jonge spelers uit en zal tevreden concluderen dat er nog voldoende talent rondzwemt in de nationale kweekvijver.

Ook Nederland kreeg nog een strafbal, nadat Koen Bijen was gevloerd door Stadler. De matige inzet van Thijs van Dam, niet de ultieme specialist voor dit soort kunstjes, was een simpele prooi voor de Duitse doelman.

Van Geffen 250

Een dag nadat de Nederlandse vrouwen voor de derde keer de Pro League hadden gewonnen, lieten zij het zwakke Nieuw-Zeeland alle hoeken van het veld zien: 7-1. Elzemiek Zandee en Frédérique Matla maakten beiden twee treffers. Fenomeen Matla staat na 112 caps inmiddels op 82 goals.

Een ander fenomeen, Margot van Geffen, speelden tegen de ’Kiwi’s’ haar 250e interland. De 33-speelster van HGC heeft Fatima Moreira de Melo en Eva de Goede, beiden veroverden 258 caps, inmiddels in het vizier. Recordinternational Minke Smabers staat met 312 interlands op eenzame hoogte.