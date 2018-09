Van Dijk: 'Ik was verrast toen Koeman vertrok'

Koeman keert zondag voor het eerst terug bij Southampton, als hij met Everton op bezoek komt. "Het is gewoon weer een wedstrijd", aldus Van Dijk tegenover The Daily Mirror. "We willen winnen, zeker thuis. We moeten het goede gevoel krijgen dat we hadden tegen Liverpool. We moeten ons focussen op onszelf en ons eigen spel. We hebben voldoende kwaliteit om zondag te winnen."

Van Dijk werd in 2015 door Koeman naar de Premier League gehaald. De international kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking met de voormalige verdediger. "Ik ben erg dankbaar voor alles wat hij voor me heeft gedaan. Ik was verrast toen hij vertrok. Of ik van streek was? Dat is niet de juiste omschrijving. Het was zijn besluit en uiteindelijk begrijp ik zijn beslissing voor een deel wel."