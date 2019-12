Faber stopt na seizoen weer als trainer PSV

Het is voor het hoofd van de jeugdopleiding geen optie om langer door te gaan als trainer van het eerste elftal, ook niet als de prestaties heel goed zijn onder zijn leiding.

„Ik heb een paar jaar geleden bewust een carrièreswitch gemaakt. Daar kwam een heel plan bij, met studies en opleidingen. Dat loopt als een tierelier en bevalt me heel erg goed”, aldus Faber, die van 2016 tot 2018 het eerste elftal van FC Groningen onder zijn hoede had. Daarvoor was hij ook hoofdtrainer bij NEC en FC Eindhoven.

Faber zal de komende maanden zijn werk als hoofdtrainer combineren met zijn werk bij de jeugdacademie. „Er wordt geen opvolger voor mij gezocht. Ik moet zorgen dat het daar gewoon doorloopt.”

