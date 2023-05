Olympisch kampioen verspringen (83) overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Olympisch kampioen verspringen Boston (83) overleden

18.57 uur: Ralph Boston, de olympisch kampioen verspringen van de Spelen van 1960, is op 83-jarige leeftijd overleden. Volgens de Amerikaanse atletiekbond is de voormalige verspringer afgelopen zondag overleden na een hartinfarct.

Boston veroverde goud op de Spelen in Rome in 1960 met een sprong van 8,12 meter. Hij brak daarmee het olympisch record van Jesse Owens, die de recordafstand had neergezet met zijn winnende sprong op de Spelen van Berlijn in 1936. Boston had enkele weken eerder ook het wereldrecord van Owens verbeterd met een sprong van 8,21 meter.

Boston won ook nog zilver op de Spelen van Tokio in 1964 en brons op de Spelen van 1968 in Mexico City. „Onze sport is een legende kwijtgeraakt met het overlijden van Ralph Boston, de beste verspringer van zijn tijd. Boston brak het wereldrecord zes keer”, meldde de atletiekbond.

Atletieklegende Carl Lewis, viervoudig olympisch kampioen verspringen reageerde via Twitter op het overlijden van Boston. „Als kind was hij mijn idool en hij had een enorme invloed op mijn leven. Hij veranderde de sport als atleet en mentor. Verspringers, weet wie hij was.”

Kragh Andersen wint eendagskoers Eschborn - Frankfurt

17.23 uur: Søren Kragh Andersen heeft de zestigste editie van de eendagswedstrijd Eschborn - Frankfurt uit de WorldTour op zijn naam geschreven. De 28-jarige Deen van Alpecin-Deceuninck was na 203 kilometer tussen Eschborn en Frankfurt de beste van een kopgroep. Hij bleef de Oostenrijker Patrick Konrad en de Italiaan Alessandro Fedeli voor.

Na de derde beklimming van de Mammolshain ontstond er een kopgroep van tien renners, nadat de Italiaan Martin Marcellusi was bijgehaald. De groep met daarin naast Kragh Andersen, de Zwitser Marc Hirschi en de Belg Ben Hermans liep steeds verder uit en had met nog 15 kilometer te gaan naar Frankfurt een voorsprong van een ruime minuut. Met het ingaan van de laatste lokale ronde van ruim 6 kilometer was er nog maar zo’n 20 seconden over, maar het peloton kreeg het gat niet dicht. Kragh Andersen zette de sprint van kop af aan in en alleen Konrad kon bij hem in de buurt blijven.

Het is de eerste overwinning van de Deen bij de Belgische ploeg. Hij eindigde eerder dit seizoen als vijfde in Milaan-Sanremo. Zijn laatste zege dateerde van 2020 toen hij voor Team Sunweb de tijdrit won in de BinckBank Tour. Hij volgt de Ier Sam Bennett op die de wedstrijd in Frankfurt vorig jaar won in de massasprint.

Vanmarcke uit roulatie door polsbreuk

15.55 uur: Wielrenner Sep Vanmarcke heeft zondag door een val in een gravelwedstrijd in Valkenburg zijn linkerpols gebroken. De 34-jarige Belg is al geopereerd en naar verwachting tot half juni uitgeschakeld, meldt zijn ploeg Israël-Premier Tech.

Vanmarcke was dit voorjaar zeer actief in de Vlaamse voorjaarskoersen. Zijn beste resultaat was de derde plaats in Gent-Wevelgem.

Schouder uit de kom bij Gosens na acrobatische goal

14.36 uur: Robin Gosens van Internazionale heeft zijn rechterschouder ontwricht in de wedstrijd zondag tegen Lazio. Dat gebeurde bij de landing op het veld nadat hij met een acrobatische sprong de 2-1 maakte voor zijn club. Inter won het duel in de Italiaanse Serie A met 3-1.

Gosens, Duits international, moest meteen worden gewisseld en in de kleedkamer bleek dat zijn schouder uit de kom was. De medische staf heeft het gewricht direct teruggezet. Het is onduidelijk of Gosens er in de eerstvolgende wedstrijd weer bij kan zijn.

„Gelukkig is de pijn met de overwinning veel beter te verdragen”, schreef Gosens later op Instagram.

Arteta houdt hoop op titel Arsenal: zit nog vuur in de spelers

12.29 uur: Trainer Mikel Arteta van Arsenal heeft de hoop op de landstitel nog niet opgegeven, ook al heeft zijn ploeg na vier wedstrijden zonder zege de koppositie in de Premier League moeten afstaan aan Manchester City. „Er zit nog genoeg vuur in de spelers”, zei de Spanjaard in aanloop naar het duel op dinsdag met Chelsea.

Arsenal speelde de afgelopen periode gelijk tegen Liverpool, Southampton en West Ham United en verloor met 4-1 van Manchester City. De club uit Londen staat nu tweede met 75 punten, 1 minder dan City, dat ook nog een wedstrijd moet inhalen.

„Het is duidelijk dat we moeten verbeteren, erkennen dat er zwaktes in de ploeg zijn geslopen”, zei Arteta. „Maar we hebben ook veel sterke punten en er zijn veel dingen die we de afgelopen tien maanden goed hebben gedaan. We hebben de titel niet meer in eigen hand, maar we kunnen er wel alles aan doen om de resterende wedstrijden te winnen. Ik hoef de stemming bij de spelers niet te peilen, er zit nog genoeg vuur in de ploeg.”

Arteta kan ook tegen Chelsea geen beroep doen op William Saliba. De verdediger is nog steeds niet hersteld van zijn rugblessure.

Arensman heeft twee kopmannen bij Ineos in Giro d’Italia

11.57 uur: Thymen Arensman start zaterdag in de Giro d’Italia, zijn eerste grote wielerronde in dienst van Ineos Grenadiers, in een ondersteunende rol. De kapitaalkrachtige Britse ploeg heeft met Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart twee renners die mikken op een goed klassement. Thomas (36) is de Tourwinnaar van 2018, Geoghegan Hart (28) won de Giro in 2020. Beiden gelden als outsiders in een verwachte strijd tussen de Sloveen Primoz Roglic en de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel.

Ineos rekent verder op de Belg Laurens De Plus, op de Italiaanse werelduurrecordhouder Filippo Ganna, diens landgenoot Salvatore Puccio, de Russische Fransman Pavel Sivakov en de Brit Ben Swift. De Giro eindigt op zondag 28 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome.

Thomas, vorig jaar nog derde in de Tour de France, haalde bij zijn laatste twee deelnames aan de Giro (2017, 2020) het einde niet. „Ik wil op zijn minst Rome halen. Het seizoen gaat tot nu toe op en neer, maar ik heb een goede hoogtestage achter de rug en ook de Ronde van de Alpen ging naar behoren. De moraal is er”, zegt Thomas, die weet dat de laatste, zware week beslissend is. „Ik hoop daar nog een rol te kunnen spelen.”

Geoghegan Hart roemt de teamsfeer. „We hebben heel veel tijd samen doorgebracht en gaan er iets van maken”, zegt de winnaar van de Ronde van de Alpen. Met Ganna heeft de ploeg bovendien de favoriet in huis om op de openingsdag, een individuele tijdrit over ruim 19 kilometer in de Abruzzen, de roze leiderstrui te veroveren.

Judoka’s Oekraïne boycotten WK vanwege Russische deelname

11.19 uur: Judoka’s uit Oekraïne nemen definitief niet deel aan de wereldkampioenschappen in Qatar. De Oekraïense judobond UJF heeft dat besloten vanwege de komst van sporters uit Rusland en Wit-Rusland. De internationale judofederatie IJF staat hen, in navolging van het advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), toe onder neutrale vlag uit te komen op de titelstrijd, die op 7 mei begint. Op de WK zijn punten te verdienen voor olympische kwalificatie.

Sporters uit Rusland en Wit-Rusland werden in de meeste sporten geweerd op internationale toernooien sinds de inval in Oekraïne. Het IOC wil nu Russen en Wit-Russen de kans bieden zich te kwalificeren voor de Spelen van Parijs, maar beslist pas later of ze daar welkom zijn. Voorwaarde nu is wel dat ze als neutrale sporters uitkomen, niet werkzaam zijn in het leger of veiligheidsdiensten en de oorlog niet ondersteunen.

De IJF zegt onderzoek te hebben gedaan naar de achtergrond van de ingeschreven atleten, maar de Oekraïense bond stelt dat enkelen van hen „actieve militairen” zijn. „We zien hier geen neutraliteit, gelijke voorwaarden en een ’brug naar de vrede’, zoals gesteld in de IJF-verklaring over de deelname van Russische en Wit-Russische teams aan de WK in Doha”, aldus de UJF. „We zien hier een beslissing die in tegenspraak is met de laatste aanbevelingen van het IOC en zijn teleurgesteld in de internationale judofederatie. Daarom hebben we besloten niet deel te nemen.”

Kanovaarders uit Rusland en Wit-Rusland weer welkom op wedstrijden

09.09 uur: De internationale kanobond ICF laat atleten uit Rusland en Wit-Rusland die „de acties van hun land in Oekraïne” niet steunen weer toe tot internationale wedstrijden. Dat moet gebeuren als neutrale sporters, zoals het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de sportbonden eerder al voorstelde.

Het IOC deed de aanbeveling ruim een jaar nadat Russische en Wit-Russische sporters vanwege de inval in Oekraïne werden verbannen uit internationale competities. Onder meer in het tafeltennis, schermen en judo vond die oproep navolging en werden sporters uit beide landen onder voorwaarden weer toegelaten.

„Er zal een onafhankelijk panel worden opgericht om alle aanvragen van Russische en Wit-Russische atleten die als ’neutralen’ willen deelnemen, te onderzoeken”, stelt de ICF in een verklaring. Officials uit beide landen worden nog niet toegelaten.