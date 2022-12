Premium Het beste van De Telegraaf

’Laten zien dat het geen toevalstreffer was’ Steenbergen na droomzomer op jacht naar nieuw succes in Melbourne

Marrit Steenbergen: „Ik heb vorig jaar grote stappen gemaakt, maar er valt dus nog meer te verbeteren.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Marrit Steenbergen heeft zin om weer te laten zien wat ze kan. De 22-jarige zwemster staat aan de vooravond van een nieuw titeltoernooi. Aan het vorige piekmoment, de EK Langebaan in Rome, bewaart ze met onder meer viermaal goud prachtige herinneringen. Komende week gaat ze in Australië op jacht naar nieuw succes. Op de WK Kortebaan in Melbourne (13-18 december) hoopt Steenbergen aan te tonen dat ze geen eendagsvlieg is. Alle seinen staan voor haar op groen om zich wederom te laten gelden. „Ik ben er klaar voor.”