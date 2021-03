Peter Bosz lijdt met Bayer Leverkusen pijnlijke nederlaag tegen degradatiekandidaat

Peter Bosz heeft met Leverkusen een gevoelige nederlaag geleden. Ⓒ HH / AFP

LEVERKUSEN - Bayer Leverkusen heeft zondagmiddag in strijd om een plek in de top vier van de Bundesliga een pijnlijke nederlaag geleden. In eigen huis ging de ploeg van trainer Peter Bosz onderuit tegen degradatiekandidaat Arminia Bielefeld: 1-2.