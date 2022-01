Live Eredivisie: Ajax op voorsprong bij PSV na discutabele treffer

PSV - Ajax

PSV ontvangt dus Ajax. De twee ploegen strijden in het Philips-stadion om de koppositie. PSV begint het duel met de Amsterdammers met een voorsprong van 1 punt.

PSV mist in de topper onder anderen de geblesseerde aanvallers Noni Madueke en Carlos Vinícius. Zahavi is na een blessure wel weer inzetbaar bij de Eindhovenaren, waar vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (0-1) de Argentijn Maximiliano Romero nog in de punt van de aanval stond.

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft dezelfde spelers beschikbaar als vorige week bij FC Utrecht (0-3). Brian Brobbey, de vervanger van de vanwege deelname aan de Afrika Cup afwezige Sébastien Haller, was toen bij zijn terugkeer direct twee keer trefzeker.

Feyenoord wint bij NEC

Feyenoord heeft de eerste overwinning van 2022 te pakken. Het team van trainer Arne Slot, dat vorige week in eigen huis tegen Vitesse een valse start van het kalenderjaar beleefde, boekte een prima 4-1 zege in de uitwedstrijd tegen NEC. Belangrijke rollen waren weggelegd voor Alireza Jahanbakhsh, die een strafschop verdiende en een goal maakte, en Orkun Kökcü, die tweemaal scoorde.

FC Groningen

De 20e speelronde in de Eredivisie werd zaterdag geopend met een zege van FC Groningen (1-3) bij Vitesse. De ploeg van Danny Buijs profiteerde optimaal van een vroege rode kaart van Vitesse-aanvaller Loïs Openda en liep via Jørgen Strand Larsen, een eigen goal van Eli Dasa en een schot van Daniël van Kaam uit naar 0-3. De fout van doelman Peter Leeuwenburg die Dominik Oroz een treffer opleverde, was voor de statistieken.

PEC Zwolle

PEC Zwolle boekte een belangrijke 0-1 zege bij SC Heerenveen, door een benutte penalty van Bram van Polen. AZ kwam in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen SC Cambuur. Michal Sadilek bezorgde FC Twente een 1-0 zege bij Willem II.

Programma & uitslagen speelronde 20

Zaterdag

Vitesse - FC Groningen 1-3

AZ - SC Cambuur 0-0

SC Heerenveen - PEC Zwolle 0-1

Willem II - FC Twente 0-1

Zondag

