Live Eredivisie: Groningen leidt tegen tiental Vitesse

Maar eerst de zaterdag met als openingswedstrijd Vitesse - FC Groningen. De Arnhemmers zijn 2022 uitstekend begonnen met een zege in De Kuip en een plaats bij de laatste acht van het KNVB-bekertoernooi. Bij Groningen ligt dat totaal anders. De ploeg verloor vorige week nipt van PSV en werd midweeks uitgeschakeld in de beker door NEC. Vanaf 18.45 uur wordt er gevoetbald in het Gelredome.

Programma

Zaterdag

18.45 uur: Vitesse - FC Groningen

20.00 uur: AZ - SC Cambuur

20.00 uur: SC Heerenveen - PEC Zwolle

21.00 uur: Willem II - FC Twente

Zondag

12.15 uur: NEC - Feyenoord

14.30 uur: PSV - Ajax

14.30 uur: Heracles Almelo - Go Ahead Eagles

16.45 uur: Sparta Rotterdam - FC Utrecht

20.00 uur: RKC Waalwijk - Fortuna Sittard

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: