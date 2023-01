Vera Pauw mag alleen onder voorwaarden terugkeren in vrouwenvoetbal VS

Vera Pauw, die in 2018 actief was bij Houston Dash en ook werd beschuldigd van misdragingen, heeft ook een straf opgelegd gekregen. Ze mag nu alleen nog maar onder bepaalde voorwaarden aan de slag gaan in de Amerikaanse vrouwencompetitie NWSL. Dat zijn: „wangedrag erkennen en persoonlijke verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongepast gedrag, deelnemen aan training en blijk geven van een oprechte inzet voor het corrigeren van gedrag”, zo valt te lezen op de website van de NWSL.

Pauw is nu bondscoach van de Ierse voetbalsters.

De straffen maken deel uit van een breed pakket van schorsingen en boetes tegen meerdere personen en organisaties die volgen na de publicatie van de bevindingen van de NWSL vorige maand.

Paul Riley is levenslang geschorst. Ⓒ ANP/HH

Het onderzoek naar de intimidaties en misbruik was ingesteld nadat via het magazine The Athletic naar buiten was gekomen dat Riley in zijn periode als coach van Portland Thorns twee speelsters seksueel had misbruikt. Nadien openbaarden meer voetbalsters beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag.

Dames, oud-trainer van Chicago Red Stars, is beschuldigd van verbaal geweld en beledigingen aan het adres van speelsters. Holly, voormalig coach van Racing Louisville, werd ontslagen nadat hij werd beschuldigd van het ongewild seksueel betasten van een speelster. Burke (Washington Spirit) zou vooral discriminerende opmerkingen hebben gemaakt.