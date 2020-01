Ajax wil Noa Lang verhuren aan Eredivisionist

Dat Lang er in Nederland goed opstaat, blijkt uit het aantal clubs dat zich inmiddels bij Marc Overmars heeft gemeld voor de speler uit Capelle aan den IJssel. De teller staat inmiddels op vier.

Dat ook FC Twente de jongeling wil inlijven, is geen verrassing. Nadat David Neres en Quincy Promes geblesseerd waren geraakt, gaf Lang in Enschede zijn visitekaartje af met een hattrick. Mede door de 2-1, 2-2 en 2-4 van de aanvaller poetste Ajax een 2-0-achterstand weg en werd uiteindelijk met 2-5 gewonnen.

Nu Promes weer fit is, Neres op de weg terug is en Ajax Ryan Babel heeft aangetrokken als extra wapen in de aanval, acht de clubleiding het verstandiger dat Lang elders Eredivisie-meters gaat maken. Als de juiste aanbieding ertussen zit, zal binnen twee weken blijken waar. Al wordt er binnen Ajax ook heel nadrukkelijk gezegd dat Lang mág blijven als hij dat wil of als zich de juiste kans niet voordoet.