Oud-Willem II’er Ousmane Sanou voorbeeld voor huidige generatie Burkina Faso leeft voor Afrika Cup na legercoup: ’Door feest vergeten mensen de zorgen’

De spelers van Burkina Faso zijn uitzinnig van vreugde. Het land staat in de halve finales van de Afrika Cup. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

AMSTERDAM - Voormalig Willem II-spits Ousmane Sanou zag vorige week voor de buis in Bobo-Dioulasso hoe de voetballers van Burkina Faso uitgelaten over elkaar heen buitelden. Na een zinderende strafschoppenserie hadden ze zich over de rug van Gabon naar de kwartfinales van de Afrika Cup gewerkt. Het leidde tot vreugde-explosies in de steden van het land dat nog steeds tot de tien armste van de wereld behoort.